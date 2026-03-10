Киберубийцы без жалости. Маркировка США на ракете: как ИИ убил детей Ирана

Американские чиновники на закрытом брифинге в Вашингтоне признали ответственность за удары по школе для девочек в иранском городе Минаб, сообщил NBC News. При этом американские СМИ утверждают, что для атак по Исламской Республике ВС Штатов могли задействовать искусственный интеллект, а также устаревшие разведданные. Могла гибель более 170 мирных жителей стать ошибкой ИИ или вина за трагедию все же лежит на человеке — в материале NEWS.ru.

Что в США говорят об ударе по школе в Иране

Школу в Минабе атаковали 28 февраля. По данным Middle East Eye, ударов могло быть два: сразу за первой бомбардировкой последовала вторая, которая добила пытавшихся укрыться от обстрела учениц и преподавателей. В результате трагедии погибли 175 человек, большинство из которых — дети.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за атаку на Иран. Однако источники NBC News сообщили, что на самом деле представители американской власти пришли к совершенно иному выводу.

«Члены администрации Трампа заявили законодателям на закрытых брифингах, что США наносили удары по району в Иране, где была атакована начальная школа», — сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

По данным прессы, на обломках ракеты Tomahawk, найденных на месте удара, обнаружены опознавательные знаки, которые соответствуют маркировке боеприпасов Пентагона и его поставщиков.

Канал CBS News сообщил, что причиной атаки могла стать «ошибочная идентификация» объекта, расположенного недалеко от военно-морской базы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Утверждается, что американские военные атаковали школу, якобы не зная о большом количестве гражданских лиц, находившихся внутри.

Последствия удара по школе в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

При чем тут ИИ

The Washington Post сообщает, что для нанесения «сокрушительного удара» по целям в Иране в первые 24 часа после старта операции на Ближнем Востоке американские военные задействовали самый передовой искусственный интеллект из всех, что когда-либо использовались в боевых действиях. Речь идет о системе анализа данных Maven Smart System, разработанной военной компанией Palantir. Этот инструмент позволяет получать ценную информацию из огромного объема секретных данных, полученных со спутников.

В систему интегрирован инструмент искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic. По словам инсайдеров, за последний год военные планировщики США наблюдали, как Claude в сочетании с Maven превратился в инструмент, который ежедневно используется в большинстве подразделений вооруженных сил. В частности, этот ИИ могли применять в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru выразил уверенность: к атаке на школу в Минабе ИИ не имеет никакого отношения. По его словам, подвергшийся ударам объект когда-то принадлежал КСИР — там мог располагаться учебный центр иранских силовиков. Однако в конечном итоге здание передали под гражданские нужды.

«Очевидно, какой-то разгильдяй из американской разведки забыл внести это уточнение. И, когда военные выгребли из архива старые сведения, по ним получилось, что школа — по-прежнему часть военной базы КСИР. Дело тут в проблемах человеческого интеллекта, которого не всем хватает. Когда разведчик думает не тем местом, которое у него между ушами, это особенно опасно. Так что в Штатах пытаются снять ответственность с военных чиновников и с человека в принципе и переложить ее на ИИ», — уверен парламентарий.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в разговоре с NEWS.ru не исключил, что при выборе цели американские военные могли использовать данные, полученные при помощи ИИ.

«Но решение ударить принимал человек, а не искусственный интеллект. Жертвы среди мирного населения, даже дети, уже практически никого не интересуют», — добавил он.

Похороны жертв удара по школе в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

Кто ответит за гибель детей в Иране

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал удар по школе в Минабе «бойней» и военным преступлением. МИД России также выступил с резким осуждением этой атаки, назвав ее неприемлемой.

Действия американской армии подверглись критике и в самих Штатах. Например, журналист Такер Карлсон заявил: если речь действительно идет о трагической ошибке, это должно быть тщательно расследовано — только так Соединенные Штаты смогут «сохранить честь».

«Если вы просыпаетесь утром и видите, что живете в стране, которая считает нормальным убивать не только офицеров, но и их дочерей, то эта страна не стоит того, чтобы воевать за нее», — сказал он.

Воробьев убежден, что если даже Вашингтон официально возьмет на себя ответственность за случившееся, то никакого уголовного наказания для виновных в трагедии не последует. А вот политическое — лично для президента США Дональда Трампа — уже происходит, полагает аналитик.

«Угроза публичного расследования висит над ним дамокловым мечом. Его одновременно и дальше загоняют в иранскую трясину, и не дают убраться оттуда. Провальная война без победы, отягощенная убийством более сотни детей — „хорошая“ тема, чтобы утопить его сторонников на осенних довыборах в конгресс, и даже инициировать импичмент», — резюмировал Воробьев.

Читайте также:

«Били прямо в детей»: США превратили войну в Иране в развлечение и геноцид

Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР

Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля