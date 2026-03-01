Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану

Американские военные применяли искусственный интеллект Claude при ударах по Ирану, сообщает Wall Street Journal. Известно, что за несколько часов до этого президент США Дональд Трамп официально запретил использование этого ИИ.

Несмотря на указание главы государства, американское командование воспользовалось моделью стартапа Anthropic для анализа разведданных и идентификации целей. По информации журналистов, военные применяли алгоритмы для наведения ракет и детального моделирования боевых сценариев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может попытаться завершить конфликт с Ираном после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. По словам эксперта, глава США постарается представить убийство руководства Ирана как большую победу и потом, вероятно, попробует начать переговоры с новой властью.

Также член палаты представителей Конгресса США Фрэнк Пэллон заявил, что президент не сохраняет мир, а только разжигает войны. Политик отметил, что американский лидер выступает в роли подстрекателя к конфликтам и провоцирует акты насилия.