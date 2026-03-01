Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 14:11

Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану

США использовали запрещенный ИИ Claude для атаки на Иран

Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные применяли искусственный интеллект Claude при ударах по Ирану, сообщает Wall Street Journal. Известно, что за несколько часов до этого президент США Дональд Трамп официально запретил использование этого ИИ.

Несмотря на указание главы государства, американское командование воспользовалось моделью стартапа Anthropic для анализа разведданных и идентификации целей. По информации журналистов, военные применяли алгоритмы для наведения ракет и детального моделирования боевых сценариев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил, что Трамп может попытаться завершить конфликт с Ираном после гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. По словам эксперта, глава США постарается представить убийство руководства Ирана как большую победу и потом, вероятно, попробует начать переговоры с новой властью.

Также член палаты представителей Конгресса США Фрэнк Пэллон заявил, что президент не сохраняет мир, а только разжигает войны. Политик отметил, что американский лидер выступает в роли подстрекателя к конфликтам и провоцирует акты насилия.

Иран
США
искусственный интеллект
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мерзкий сериал»: Милонов обрушился на творчество Константина Богомолова
«Он не выберется из ямы»: в Германии предрекли политическую смерть Трампа
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.