28 февраля 2026 в 02:30

Google предрекли смертельный удар от ИИ

Линч: искусственный интеллект нанесет смертельный удар поисковику Google

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Поисковой системе Google грозит «смертельный удар» со стороны ИИ, заявил Financial Times гендиректор Condé Nast Роджер Линч. По его словам, еще несколько лет назад большинство переходов на сайты издательства шло через Google, но сейчас их доля упала до 25%.

Он отметил, что поисковый трафик будет резко снижаться и через пару лет перестанет быть значимым. По мнению Линча, запуск Google функции «Обзоры от ИИ» стал еще одним смертельным ударом по поисковому трафику.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил: блокировка Google в России возможна, но на данный момент нецелесообразна. По его мнению, Роскомнадзор рассчитывает на возвращение компании в РФ, чтобы получить от нее деньги с назначенных штрафов.

До этого глава OpenAI Сэм Альтман проинформировал сотрудников о переговорах с Пентагоном. Компания обсуждает возможное соглашение об использовании моделей искусственного интеллекта в засекреченных средах.

Кроме того, Верховный суд Российской Федерации поддержал требования российских телеканалов к компании ООО «Гугл» на более чем 91 квинтиллион рублей. ВС отказался пересматривать решения трех нижестоящих судебных инстанций.

Google предрекли смертельный удар от ИИ
