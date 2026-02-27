Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 12:53

Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта

Клименко сравнил иностранный ИИ в госорганах со сдачей ключей от своей квартиры

Герман Клименко Герман Клименко Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование иностранного искусственного интеллекта в государственных органах сравнимо с добровольной сдачей ключей от собственной квартиры, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. По его словам, разработчик мог заложить в код «спящие команды», которые способны к отключению всех систем ПВО или связи, передает ИС «Вести».

В любом закрытом коде, допустим, той же американской корпорации, могут быть спящие команды: в часы X система ПВО и связи просто отключится или не включится, или включится, наоборот, там, где не надо. И очевидно, что чужой искусственный интеллект в госорганах — это добровольная сдача ключей от квартиры, — считает Клименко.

Ранее американские СМИ писали, что Пентагон выдвинул ультиматум компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, требуя предоставить неограниченный доступ к технологии ИИ для использования в военных операциях. Компания должна подписать документ, который даст военным полный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. В противном случае Anthropic грозит потеря контрактов с оборонным ведомством и статус угрозы для цепочек военных поставок.

Россия
Герман Клименко
интернет
нейросети
искусственный интеллект
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кудрявцева высмеяла Хиллари Клинтон за слова о муже и Эпштейне
Песков назвал страны ЕС, выступившие против изъятия активов РФ
В России пожаловались на сбои в работе сайта Роскомнадзора
В Кремле выразили надежду на деэскалацию между Афганистаном и Пакистаном
Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве с СБУ
В Кремле узнали о подготовке Киевом новых провокаций на газопроводах в РФ
Россия предупредила Турцию о готовящейся украинской диверсии
Захарова уличила Хиллари Клинтон во лжи об Эпштейне
Кремль указал на попытки легализовать «воровство» активов РФ
Названо число солдат ВСУ, плененных бойцами «Запада» за неделю
Кремль внимательно наблюдает за ситуацией на границе Афганистана
Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов
Киев уличили в подготовке диверсий сразу на двух крупных газопроводах
В Румынии подпрыгнули от испуга: удары по Украине 27 февраля
В Новосибирске пенсионерка украла выплаты у родственников участника СВО
Под Владимиром накрыли подпольный цех по производству сладостей
Назван наследник Трампа, который может стать президентом США
Магнитные бури сегодня, 27 февраля: что будет завтра, давление, недомогание
Девушка после естественного зачатия родила «медицинское чудо» в Китае
Украине предрекли военный конфликт с одной европейской страной
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.