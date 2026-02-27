Клименко назвал скрытую угрозу государству от искусственного интеллекта Клименко сравнил иностранный ИИ в госорганах со сдачей ключей от своей квартиры

Использование иностранного искусственного интеллекта в государственных органах сравнимо с добровольной сдачей ключей от собственной квартиры, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. По его словам, разработчик мог заложить в код «спящие команды», которые способны к отключению всех систем ПВО или связи, передает ИС «Вести».

В любом закрытом коде, допустим, той же американской корпорации, могут быть спящие команды: в часы X система ПВО и связи просто отключится или не включится, или включится, наоборот, там, где не надо. И очевидно, что чужой искусственный интеллект в госорганах — это добровольная сдача ключей от квартиры, — считает Клименко.

Ранее американские СМИ писали, что Пентагон выдвинул ультиматум компании Anthropic, занимающейся разработками в сфере искусственного интеллекта, требуя предоставить неограниченный доступ к технологии ИИ для использования в военных операциях. Компания должна подписать документ, который даст военным полный доступ к модели искусственного интеллекта Claude. В противном случае Anthropic грозит потеря контрактов с оборонным ведомством и статус угрозы для цепочек военных поставок.