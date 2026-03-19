Женили на цыганках и отправляли на СВО: что известно об ОПГ из Астрахани

В Астрахани цыганская ОПГ насильно заставляла мужчин вступить в брак, заключить контракт с ВС РФ и отправиться в зону СВО, утверждают местные паблики. Что известно о банде и не идет ли речь о разветвленной межрегиональной мафии — в материале NEWS.ru

Как цыганская ОПГ в Астрахани наживалась на бойцах СВО

По информации Telegram-канала «Многонационал», участники ОПГ находили людей, ведущих маргинальный образ жизни, уговаривали или принуждали их подписать контракт для отправки на СВО и фиктивно женили на цыганках. Если контрактник получал ранение, бандиты присваивали себе компенсацию. Если же он погибал, положенные выплаты в размере 15 миллионов рублей получала фиктивная жена.

В Сети появилось видео, где, предположительно, задерживаются члены банды — несколько людей в форме с криками: «На пол!» штурмуют их жилище.

Информация разошлась по астраханским пабликам в соцсетях, однако официальных подтверждений задержанию нет. Источник NEWS.ru в Следственном управлении СК по Астраханской области заявил, что подробности по поводу этой информации будут официально озвучены позже.

«Такие случаи сейчас бывают», — прокомментировал он.

В начале марта СМИ сообщили о том, что сотрудники Следственного комитета и ФСБ разоблачили межрегиональную группу мошенников, которая в течение как минимум года находила бомжей и алкоголиков, приводила их в порядок и отравляла в пункт отбора на контрактную службу. Предполагается, что жертвами бригады, состоявшей из этнических цыган, стали порядка 60 человек. Дело расследовалось СК по Кировской области. По доказанным эпизодам сумма ущерба составила 44 миллиона рублей. Связана ли информация о последнем задержании с делом в Кировской области, собеседник NEWS.ru в СК комментировать не стал.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как цыганская ОПГ в Астрахани выбирала жертв

Члены табора целенаправленно выбирали представителей маргинальных слоев населения в качестве жертв, отмечают паблики. Цыганские семьи часто нанимают таких людей в качестве помощников по хозяйству, объяснил NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, защищающий права военнослужащих. При этом изначально подразумевается простая работа — вскопать огород, что-то перенести, убрать снег и так далее.

«Платить квалифицированным работникам они не хотят. Поэтому нанимают тех, кто ищет временную и поденную работу, кому не на что жить. Они специально выискивают людей, злоупотребляющих спиртным», — объяснил юрист.

Как цыганская ОПГ может принудить жертв к фиктивному браку

После этого «работодатели» начинают еще сильнее спаивать рабочих, продолжил Соловьев. В какой-то момент могут поставить перед фактом: «Эта женщина будет твоей женой». При этом они учат, что нужно говорить в ЗАГСе на все расспросы: «Если спросят, любовь ли у вас, соглашайся».

По словам Соловьева, при этом многие «женихи» имеют проблемы со здоровьем. Некоторые просто «разваливаются на глазах», впоследствии их в прямом смысле таскают за собой сослуживцы.

«Даже если в ЗАГС приходит цыганка под руку с нетрезвым мужчиной, никто не может запретить им жениться. В этом смысле у нас нет никаких ограничений. К тому же момент заключения брака никто не говорит, что собирается на СВО. Поэтому формально претензий к работникам ЗАГСа нет», — пояснил Соловьев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как бандиты принуждали людей к заключению контракта

Далее начиналась более жесткая психологическая обработка. В самом простом случае человека могли обвинить в том, что он что-то украл и теперь должен это отработать, что можно было сделать только на СВО, рассказал NEWS.ru юрист. В варианте посложнее его могли начать убеждать, что здорово пойти отслужить, заработать кучу денег и вернуться с медалью. При этом банковскую карту для выплат «благодетели» присваивали.

В военкомате не должны обращать внимание на то, что брак заключен перед отправкой на фронт, говорит собеседник NEWS.ru. По его словам, бывает, что люди долго сожительствуют вместе, но мужчина принимает решение пойти на СВО и хочет оформить официальный брак перед отправкой на фронт.

По словам юриста, нужны меры, которые помогут в борьбе с такими историями. Базы данных Минобороны можно сверить с базами данных ЗАГСа. «А цыганки, выступающие в роли фиктивных жен, думаю, с большой долей вероятности могут находиться и в другом браке», — прокомментировал Соловьев.

Министерство обороны РФ не комментировало эту ситуацию.

