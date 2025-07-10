Бойцы СВО и дети стали бомжами под Владимиром: что случилось, кто виноват

В деревне Васильево Владимирской области 267 человек — дети, инвалиды и участники СВО — остались без прописки. Сотрудники полиции выселили их по факту непроживания. Теперь некоторые из них не могут получить медпомощь, пособия, надбавку к пенсии и оформить инвалидность. Кто прав в сложившейся ситуации, как живут лишенные регистрации люди — в материале NEWS.ru.

На каких основаниях людей регистрировали в приюте

В 2011 году была основана общественная организация помощи людям, попавшим в кризисную ситуацию, — «Ной». Сейчас в Москве и других регионах работают 25 приютов, в которых проживают более 1200 человек. Большая часть из них — инвалиды и пенсионеры.

В 2012 году благотворитель подарил организации дом с участком площадью 42 «сотки» в деревне Васильево Владимирской области. Его оформили на учредителя сети приютов Емилиана Сосинского.

«Мы не должны забывать, что каждый имеет право на второй шанс. Тем, кто был согласен работать и не пить, я давал постоянную прописку в этом доме. Вместе с ней они получали все социальные льготы и надбавки к пенсии. Рядом мы построили своими силами еще один дом площадью более 100 „квадратов“», — сказал Сосинский.

По его словам, некоторые из прописанных в доме жили в сети приютов по месту регистрации, другие снимали квартиры. Но все часто приезжали в Васильево, чтобы помогать организации. В марте 2015 года туда с проверкой приехала прокурор Судогодского района Владимирской области, которая пообещала лишить регистрации всех жителей дома — на тот момент 120 человек. Тем не менее она не смогла сделать это через суд. Все прописанные сумели доказать, что проживают в доме: ночуют то на съемной квартире, то здесь, сказал Сосинский.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему многие постояльцы приюта лишились прописки

Число граждан, зарегистрированных в домах под Владимиром, росло. Они, по словам Сосинского, часто наведывались в Васильево, помогали организации и оставались ночевать. В деревне были прописаны в том числе участники СВО.

«В августе 2024 года к нам приехала начальник отдела по вопросам миграции Судогодского района ОМВД России вместе с участковым. В этот момент в доме находились я и еще семь человек, кто был там прописан. Она мне предложила: „Давай всех выпишем, потому что сверху недовольны“. Я ответил: „Сейчас людей выписывать нельзя, потому что многие из нашего приюта ушли на СВО“», — рассказал Сосинский.

В марте 2025 года один из постояльцев «Ноя» пошел оформлять справки, но оказалось, что у него нет прописки. Он позвонил Сосинскому, подумав, что тот его выписал и ничего не сказал. Но учредитель сети приютов ничего об этом не знал.

«Мы начали разбираться и узнали, что с сентября по декабрь 2024 года из дома выписали 267 человек, включая более 10 детей и несколько бойцов СВО», — рассказал Сосинский. По его словам, прописка осталась только у 14 человек — тех, кто был зарегистрирован в приюте в августе 2024-го (адресная справка есть в распоряжении NEWS.ru).

«Теперь тем, кто болеет, стало сложнее получить медицинскую помощь или оформить инвалидность. Пожилые люди потеряли региональную надбавку к пенсии. Мамам стало сложнее учить и лечить детей. Почти невозможно официально трудоустроиться — один парень не может получить работу санитара», — сообщил Сосинский.

Он добавил, что в марте 2025 года в зоне СВО погиб 58-летний постоялец приюта, штурмовик Эдуард Ц. Он был зарегистрирован в приюте с 27 декабря 2021-го. Как оказалось, к моменту смерти мужчина официально стал бомжом. По словам Сосинского, сейчас в зоне спецоперации находятся еще три человека, которых лишили прописки.

Как живут люди, лишившиеся прописки в приюте

В частности, без прописки осталась 46-летняя бухгалтер «Ноя» Юлия Швец и две ее дочери 8 и 11 лет. В 2013 году они приехали в Москву с Украины, но на вокзале у женщины украли сумку с документами. В приюте ей помогли восстановить документы и оформить российское гражданство. Юлия с дочерьми живет в одном из приютов сети в Ивантеевке, другого дома у них нет. Девочки учатся в гимназии.

«Мы были прописаны в домике в Васильево с марта 2018 года (адресная справка есть в распоряжении NEWS.ru). На каждую дочку я получала в районе 13 тысяч рублей, это региональные пособия. Сейчас — ничего», — сказала она NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что ответили в УМВД по Владимирской области

В 2024 году в ходе проверки, проведенной сотрудниками ОМВД России по Судогодскому району, был установлен факт регистрации в частном доме в деревне Васильево более 240 граждан России, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД по Владимирской области. В ведомстве отметили, что на земельном участке по указанному адресу расположены два дома. Один из них жилой (его площадь составляет около 30 кв. м), а второй (около 100 кв. м) на момент проверки не имел признаков жилого.

«Собственник жилого помещения неоднократно был проинформирован о данном факте, однако никаких мер не предпринял и утверждал, что все граждане проживали по данному адресу. В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что из всех зарегистрированных по данному адресу граждан в доме проживет один человек, остальные зарегистрированы фиктивно», — отметили в ведомстве.

В УМВД добавили, что ввиду фактического невселения и непроживания граждан по данному адресу (а также незначительности площади жилого помещения для такого количества лиц) сотрудники полиции приняли решение о снятии всех фактически не проживающих граждан с регистрационного учета.

В ведомстве отметили, что всех этих лиц зарегистрировал собственник дома, то есть физлицо, а не организация социального обслуживания.

«На территории Владимирской области так называемые трудовые или социальные дома организации не регистрировались. Собственник жилого помещения был проинформирован об этом при обращении в профильное подразделение МВД РФ», — рассказали в ведомстве.

Кто прав — основатель приюта или чиновники?

Лишение прописки по этим основаниям вполне законно, чиновники формально правы, заявил NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов. По его словам, как бы ни было обидно и неприятно, людям придется оформлять регистрацию по другому адресу.

«Однако во всех ситуациях важен человеческий подход», — уточнил Карабанов. Он отметил, что направит запрос по данному вопросу в Генеральную прокуратуру РФ.

Представители сети приютов «Ной» помогают людям, оказавшимся на социальном дне, и делают практически невозможное. Они оказывают содействие в восстановлении утраченных документов, отметил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, руководитель приюта постарался прикрепить своих подчиненных к Владимирской области, поскольку именно там у него собственная недвижимость.

«Но, к сожалению, блюстители правопорядка усмотрели в этом признаки фиктивной регистрации. Сделанные в МВД и прокуратуру запросы показали, что по формальным основаниям правоохранители правы. Но в данном случае речь идет о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, большинство из которых — инвалиды, сироты и бывшие „сидельцы“. Они по-прежнему граждане России. Это, на мой взгляд, тот самый случай, когда нельзя подходить формалистски. Этот вопрос нужно решать на уровне социальных департаментов регионов, где „ноевцы“ реально проживают», — отметил Нилов.

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