В Тюмени бойца СВО лишили жилья

В Тюмени участника специальной военной операции лишили жилья — мужчину сняли с регистрационного учета и выселили из комнаты, в которой он проживал до отправки на фронт, сообщает 72.RU. Комната была опечатана, пока сам военнослужащий находился в зоне боевых действий.

Юрий ушел на СВО с верой в то, что у него есть дом, куда он сможет вернуться. Сейчас его фактически лишили этого права без законного основания, — заявил адвокат бойца.

По данным издания, до этого суд встал на сторону мужчины и подтвердил его право на проживание. Однако спустя годы муниципалитет вновь инициировал выселение и в этот раз добился своего. Юрий в этот момент находился на службе и не смог защитить свои интересы. Сейчас он пребывает в госпитале после ранения, которое может стать причиной его увольнения из Минобороны РФ. Если это произойдет, возвращаться ему будет некуда.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о случае отказа в страховой выплате участнику СВО, получившему шесть ранений и две боевые награды. Несмотря на подтверждающие документы, компенсацию за последнее ранение военнослужащий ждал девять месяцев. Выплаты удалось добиться только после вмешательства военной прокуратуры.