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03 июля 2025 в 10:51

Участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате

Депутат Госдумы Иванов: участнику СВО отказали в страховой выплате за ранение

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участнику спецоперации с шестью ранениями отказали в страховой выплате, рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Максим Иванов. Военнослужащий принимал участие в СВО с осени 2022 года и получил две боевые награды, но выплату за одно из ранений ему пришлось ждать девять месяцев.

Проблема возникла со страховой выплатой за последнее ранение, полученное в первой половине осени прошлого года. Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок, выплату не производили, — написал Иванов.

По его мнению, «затык» мог произойти на уровне воинской части. Добиться выплаты удалось после обращения в военную прокуратуру, объяснил парламентарий.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что башкирские чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции в выплатах из-за причины его гибели. По данным ведомства, мужчина во время прохождения военной службы серьезно заболел, медикам не удалось спасти ему жизнь.

До этого стало известно, что в Тюмени семьям сразу 15 военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, было необоснованно отказано в выплатах. Права россиян удалось восстановить только после вмешательства надзорного ведомства.

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