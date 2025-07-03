Участнику СВО с шестью ранениями отказали в страховой выплате Депутат Госдумы Иванов: участнику СВО отказали в страховой выплате за ранение

Участнику спецоперации с шестью ранениями отказали в страховой выплате, рассказал в своем Telegram-канале депутат ГД Максим Иванов. Военнослужащий принимал участие в СВО с осени 2022 года и получил две боевые награды, но выплату за одно из ранений ему пришлось ждать девять месяцев.

Проблема возникла со страховой выплатой за последнее ранение, полученное в первой половине осени прошлого года. Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок, выплату не производили, — написал Иванов.

По его мнению, «затык» мог произойти на уровне воинской части. Добиться выплаты удалось после обращения в военную прокуратуру, объяснил парламентарий.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что башкирские чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции в выплатах из-за причины его гибели. По данным ведомства, мужчина во время прохождения военной службы серьезно заболел, медикам не удалось спасти ему жизнь.

До этого стало известно, что в Тюмени семьям сразу 15 военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, было необоснованно отказано в выплатах. Права россиян удалось восстановить только после вмешательства надзорного ведомства.