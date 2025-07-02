В Башкирии семья погибшего от болезни бойца СВО не могла получить выплаты В Башкирии чиновники не хотели платить родным умершего от болезни на СВО бойца

Башкирские чиновники отказали родителям бойца специальной военной операции в выплатах из-за причины его гибели, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. По данным ведомства, мужчина во время прохождения военной службы серьезно заболел, медикам не удалось спасти ему жизнь.

Когда родители участника СВО обратились в республиканский центр соцподдержки за выплатой, они получили отказ, следует из сообщения надзорного ведомства. Сотрудники центра объяснили решение тем, что военнослужащий не был ранен при выполнении боевой задачи.

Родственники погибшего обратились в прокуратуру. После вмешательства надзорного ведомства деньги поступили родителям бойца.

Ранее стало известно, что в Тюмени семьям сразу 15 военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине, было необоснованно отказано в выплатах. Права россиян удалось восстановить только после вмешательства надзорного ведомства.

До этого в свердловском городе Верхняя Пышма вдове военного, который не вернулся с СВО, отказали в выплатах. Чиновники заявили женщине, воспитывающей двух детей, что факт смерти ее мужа не подтвержден. Женщина также обращалась в прокуратуру. В результате вдове и ее детям назначили пособие — по 500 тысяч рублей каждому.