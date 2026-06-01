Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию HS: Украина предупредила Финляндию о своих дронах со взрывчаткой

Украинские беспилотники со взрывчаткой, из-за которых власти Финляндии 15 мая предупреждали население о возможной угрозе, были направлены в сторону страны по ошибке, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. По данным издания, Киев уведомил Хельсинки о произошедшем.

Инцидент произошел 15 мая. Тогда финские власти объявили предупреждение о беспилотной опасности. На несколько часов была приостановлена работа столичного аэропорта, написали журналисты.

При этом силы обороны Финляндии заявляли, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировано. Издание отмечает, что это не первый подобный случай.

Ранее власти Финляндии выразили недовольство из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным местных СМИ, украинская сторона не считала нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал премьер-министра Петтери Орпо разорвать все связи с Украиной после первого же взрыва беспилотника ВСУ в стране. Эксперт подчеркнул, что Финляндии необходимо прекратить отправку денег и помощи Киеву.