ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 22:03

Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию

HS: Украина предупредила Финляндию о своих дронах со взрывчаткой

Финляндия Финляндия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские беспилотники со взрывчаткой, из-за которых власти Финляндии 15 мая предупреждали население о возможной угрозе, были направлены в сторону страны по ошибке, сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. По данным издания, Киев уведомил Хельсинки о произошедшем.

Инцидент произошел 15 мая. Тогда финские власти объявили предупреждение о беспилотной опасности. На несколько часов была приостановлена работа столичного аэропорта, написали журналисты.

При этом силы обороны Финляндии заявляли, что нарушений воздушного пространства страны не зафиксировано. Издание отмечает, что это не первый подобный случай.

Ранее власти Финляндии выразили недовольство из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным местных СМИ, украинская сторона не считала нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал премьер-министра Петтери Орпо разорвать все связи с Украиной после первого же взрыва беспилотника ВСУ в стране. Эксперт подчеркнул, что Финляндии необходимо прекратить отправку денег и помощи Киеву.

Европа
Украина
Финляндия
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.