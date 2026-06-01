На Украине запретили организацию, изучавшую творчество Пушкина почти 30 лет В Одесской области запретили Измаильское пушкинское общество после 28 лет работы

В Одесской области суд запретил Измаильское пушкинское общество, которое работало 28 лет, сообщает «Думская». Организация занималась популяризацией творчества писателя Александра Пушкина и русской классической литературы, а также изучением славянской культуры в Придунавье.

В СБУ пришли к выводу, что под видом изучения литературы организация продвигала пророссийские идеи и разжигала ненависть к Украине. По версии спецслужбы, деятельность организации якобы напрямую угрожала безопасности страны.

Решением Одесского окружного админсуда все имущество, деньги и другие активы общества должны быть переданы в государственный бюджет. Отмечается, что при организации работал Клуб юных пушкинистов для школьников.

Ранее в Полтаве запретили книги, фильмы, музыку и спектакли на русском языке. Как сообщила уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская, ограничения действуют в транспорте, заведениях общепита, культуры, на торговых площадках и в других публичных местах.