Троицу юных авантюристов в бегах на Audi задержали на АЗС в Петербурге

Росгвардейцы задержали двух подростков, находившихся в розыске, и водителя автомобиля Audi без прав на АЗС на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, следует из сообщения 78.ru в Telegram-канале. Компания вызвала подозрение, когда парень с канистрой попытался слить бензин с колонки.

Сотрудники АЗС заметили его и попытались задержать, на помощь подоспел патруль Росгвардии. В ходе разбирательства выяснилось, что подросток судим за грабеж и находится в федеральном розыске — он сбежал из центра содействия семейному воспитанию.

По словам задержанного, бензин он слил по просьбе знакомых, чтобы заправить машину. В салоне Audi A3 полицейские обнаружили еще одного 15-летнего подростка в розыске, а за рулем иномарки оказался 18-летний парень без прав, судимый за кражи.

