Стало известно, когда рассмотрят дело экс-главы Тамбовской области Дело экс-главы Тамбовской области Егорова о взятках рассмотрят 8 июня

Сосновский районный суд Тамбовской области назначил на 8 июня заседание по делу бывшего главы региона Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в суде. 1 июня состоялось предварительное слушание.

Первое судебное заседание назначено на 8 июня 2026 года, — сообщили в суде.

Егоров под судом за взятку в особо крупном размере. Его личный водитель и замруководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» обвиняются в посредничестве.

