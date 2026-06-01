ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 20:39

Стало известно, когда рассмотрят дело экс-главы Тамбовской области

Дело экс-главы Тамбовской области Егорова о взятках рассмотрят 8 июня

Максим Егоров Максим Егоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сосновский районный суд Тамбовской области назначил на 8 июня заседание по делу бывшего главы региона Максима Егорова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в суде. 1 июня состоялось предварительное слушание.

Первое судебное заседание назначено на 8 июня 2026 года, — сообщили в суде.

Егоров под судом за взятку в особо крупном размере. Его личный водитель и замруководителя «Газпром межрегионгаз Тамбов» обвиняются в посредничестве.

Ранее сообщалось, что главный архитектор Алушты Александр Струбалин 20 мая был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Струбалин занимался управлением градостроительства и архитектуры города. Также он имеет звание заслуженного архитектора Крыма.

До этого 2-й Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса Вооруженных сил России Сергея Артамонова к пяти годам колонии общего режима. Бывшего военнослужащего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.

Тамбов
взятки
Регионы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.