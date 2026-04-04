Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 21:16

Работу российского аэропорта поставили на паузу

Аэропорт Тамбова приостановил прием и выпуск самолетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение о закрытии воздушной гавани приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее временные ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково. По информации ведомства, авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого аэропорты Бугульмы и Казани временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Всего за ночь ограничения ввели в 10 авиагаванях. В Росавиации уточнили, что приостановка работы коснулась также аэропортов Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного, Пензы, Саратова, Краснодара и Волгограда. План «Ковер» также ввели на территории Моздока в Северной Осетии.

Кроме того, более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.

Регионы
Тамбов
Росавиация
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.