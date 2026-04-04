Работу российского аэропорта поставили на паузу

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение о закрытии воздушной гавани приняли для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения ввели в петербургском аэропорту Пулково. По информации ведомства, авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого аэропорты Бугульмы и Казани временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Всего за ночь ограничения ввели в 10 авиагаванях. В Росавиации уточнили, что приостановка работы коснулась также аэропортов Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного, Пензы, Саратова, Краснодара и Волгограда. План «Ковер» также ввели на территории Моздока в Северной Осетии.

Кроме того, более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.