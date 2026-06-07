«Хезболла» атаковала штаб-квартиру ЦАХАЛ на юге Ливана «Хезболла» ударила по штаб-квартире ЦАХАЛ в Ливане с помощью БПЛА «Абабиль»

Шиитское движение «Хезболла» ударило по штаб-квартире ЦАХАЛ в ливанском городе Эн-Накура с помощью БПЛА «Абабиль», сообщило иранское агентство Mehr. Данные о потерях среди израильских военных не приводятся.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что в ходе боевых действий на юге Ливана погибли еще два израильских солдата. В результате общее число израильских потерь в последнем витке эскалации с движением «Хезболлах» достигло 29 человек.

4 июня «Хезболла» заявила, что отвергает фиктивное прекращение огня, которое работает в интересах Израиля и ставит под угрозу существование Ливана. В организации подчеркнули, что суверенитет страны может быть восстановлен только путем прекращения израильской агрессии и «вывода войск с оккупированной территории».

До этого Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нового главы военного крыла движения ХАМАС Мухаммеда Уде. Он погиб в результате удара по северной части сектора Газа. Уде руководил подразделением ХАМАС всего около двух недель.