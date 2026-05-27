Израиль устранил нового лидера боевого крыла ХАМАС

Израильская армия ликвидировала нового лидера военного крыла группировки ХАМАС Мухаммеда Уде, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Он погиб при ударе по северной части сектора Газа.

Отмечается, что Уде руководил подразделением ХАМАС около двух недель. Он возглавил его после устранения прежнего лидера Иззэддина аль-Хаддада. До этого он руководил штабом разведки ХАМАС, где координировал планирование вторжения в Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее израильские военные ликвидировали в Газе снайпера батальона «Зейтун» движения ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, он участвовал в атаке на базу «Зиким» 7 октября 2023 года.

До этого армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа командира подразделения «Нухба», которое входит в состав боевого крыла палестинского движения ХАМАС. Речь идет о гибели Анаса Мухаммада Ибрагима Хамада, который участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные приняли меры по минимизации рисков для гражданского населения.