«Благодарен болельщикам»: Немов о скандальном судействе на Олимпиаде-2004

Скандальное судейство на Олимпиаде-2004 стало важным моментом в жизни, заявил в интервью NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов. Он поблагодарил болельщиков за высокую оценку труда своей команды.

Всегда вспоминаю, когда об этом напоминаете вы, ваши коллеги и просто люди, которые болели за меня в тот период. Благодарен всем за такую оценку моего труда и труда моей команды. Для меня это очень важный момент в жизни, несмотря на то что я не завоевал ни одной олимпийской медали в Афинах. Сейчас, наверное, признание зрителей и болельщиков для меня важнее, чем медаль, — сказал Немов.

Несмотря на травму спины, на ОИ-2004 россиянин уверенно выполнил сложные программы, однако судьи оценили его выступление всего в 9,725 балла. Возмущенные таким решением зрители со всего мира на протяжении нескольких минут кричали и свистели, а также овациями поддерживали Немова, не давая выйти на помост следующему спортсмену.

Растерявшиеся судьи и технический комитет впервые в истории изменили оценки — средняя составила 9,762 балла, чего было также недостаточно для получения медали. Публика продолжила возмущения и прекратила лишь после того, как сам спортсмен вышел к зрителям и попросил успокоиться. После этих соревнований некоторые судьи получили отстранения, в правила были внесены существенные изменения, а самому Немову были принесены официальные извинения.

Ранее Немов посоветовал отдавать детей в спортивную гимнастику. Он отметил, что эта дисциплина развивает физические возможности человека и является основой всех остальных видов.

