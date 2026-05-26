Немов объяснил популярность шоу «Титаны» в России

Шоу «Титаны» стало популярным в России из-за своего интересного формата, заявил в интервью NEWS.ru четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов. Он отметил, что никто не знает, какие станут последующие испытания, и это подогревает зрительский интерес.

В шоу «Титаны» очень интересный формат. Ты не знаешь, кто может победить. Сильнейшим может стать учитель физкультуры, а не олимпийский чемпион. Здесь все равны. Ты не знаешь, какой конкурс следующий, не можешь подготовиться. Это очень интересная тема, рисковая, но она подогревает интерес у зрителей. Я знаю, что очень много моих друзей и болельщиков смотрят этот проект. И это действительно очень здорово, — сказал Немов.

Спортсмен выбыл из шоу «Титаны» из-за полученной в ходе испытаний травмы. Чтобы не усугублять полученные повреждения, Немов решил покинуть проект в шестом эпизоде третьего сезона, где его заменил рэпер L'One (настоящее имя — Леван Горозия).

Ранее Немов заявил, что после возвращения флага и гимна российским гимнастам необходимо завоевать авторитет на международных соревнованиях. Немов привел в пример ситуацию с фигуристами, которым, по его мнению, не хватило влияния для получения наград на ОИ в Париже.