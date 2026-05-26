26 мая 2026 в 15:40

БПЛА под Петербургом, эхо Старобельска: как ВСУ атакуют РФ 26 мая

В ночь на 26 мая над территорией России сбили почти 60 украинских беспилотников. В Пензенской области объявляли ракетную опасность. В жилом доме в Рязани демонтируют два подъезда после атаки противника. В Энергодаре дрон ударил по автомобилю с мирным жителем. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении целей на подлете к региону. В Пензенской области в ночь на 26 мая объявляли о ракетной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Позже он заявил об отмене режима. Минобороны РФ пока не прокомментировало эти сведения.

В период с 18 по 24 мая в результате атак ВСУ погиб 51 мирный житель России, включая одного несовершеннолетнего, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Ранения получили 199 человек, в том числе 20 детей.

Ранее в Сети появилось первое видео с места трагедии в Старобельске после теракта ВСУ. На опубликованных журналистами кадрах можно увидеть охваченные огнем и разрушенные корпуса колледжа, где в момент удара спали студенты. Кроме того, на видео показана работа волонтеров, оперативно прибывших на место ЧП.

В Рязани демонтируют два подъезда жилого дома после атаки ВСУ

Два подъезда жилого дома в Рязани будут демонтированы после атаки ВСУ 15 мая, сообщил журналистам губернатор Павел Малков. По его словам, в результате строительной экспертизы были выявлены серьезные повреждения несущих конструкций.

«Второй дом, к сожалению, хоть и выглядит снаружи более-менее целым, пострадал сильнее. Пострадали несущие конструкции. На этой неделе мы завершили строительную экспертизу. К сожалению, два подъезда этого дома подлежат полному демонтажу — это около 70 квартир и нежилых помещений», — заявил Малков.

Губернатор сообщил, что число жертв удара ВСУ по двум многоэтажным домам в Рязани увеличилось до пяти человек.

Ранее Мирошник заявил, что ответственность за ночную атаку на город лежит на западных странах, помогающих Украине. По его словам, Киев продолжает обстрелы РФ при политической и дипломатической поддержке союзников.

Беспилотники ВСУ продолжают обстреливать город-спутник ЗАЭС

В Энергодаре Запорожской области в результате атаки беспилотника погиб человек, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, дрон ударил по автомобилю с мирным жителем.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак беспилотников ВСУ в республике погибли семь человек, в том числе двое детей. Еще 15 граждан пострадали, среди них оказались четверо несовершеннолетних, добавил он.

В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Оператор БПЛА уничтожил пикап ВСУ с помощью трюка из «Звездных войн»

Оператор российского FPV-дрона уничтожил груженый боеприпасами пикап ВСУ на Покровском направлении, используя трюк из киносаги «Звездные войны», сообщил журналистам военнослужащий 36-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Кувалда. Беспилотник залетел внутрь антидронового тоннеля и ударил по автомобилю.

«Управляя российским ударным БПЛА дальнего радиуса действия „ПрОВОД“ на оптоволокне, на Покровском направлении залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ, затем выследил и успешно поразил в нем груженый 120-миллиметровыми минами военный пикап киевских боевиков», — рассказал он.

По словам военнослужащего, в пикапе находилось не менее 12 мин. В результате взрыва были уничтожены автомобиль, его экипаж, сопровождавшая техника, а также часть антидронового тоннеля.

