Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:52

Иностранную компанию оштрафовали на 3,5 млн рублей

Компанию DeviantArt оштрафовали за отказ удалить запрещенную в РФ информацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Таганский суд Москвы назначил компании DeviantArt, Inc. штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещенную к распространению на территории России, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому детали претензий к компании не раскрываются.

Таганским районным судом города Москвы 26 мая 2026 года DeviantArt, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей, — сообщили в суде.

DeviantArt является одной из крупнейших мировых онлайн-платформ и социальных сетей для художников и дизайнеров. Сервис, основанный в 2000 году, принадлежит компании Wix.com, а его штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.

Ранее, в 2021 году, DeviantArt был заблокирован в России. В Роскомнадзоре сообщили, что администрация сервиса игнорировала требования российских властей и не блокировала доступ к контенту, который в ведомстве считают опасным для детей. Через неделю блокировка была снята.

Москва
штрафы
суды
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.