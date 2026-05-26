Иностранную компанию оштрафовали на 3,5 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил компании DeviantArt, Inc. штраф в размере 3,5 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещенную к распространению на территории России, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому детали претензий к компании не раскрываются.

Таганским районным судом города Москвы 26 мая 2026 года DeviantArt, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 рублей , — сообщили в суде.

DeviantArt является одной из крупнейших мировых онлайн-платформ и социальных сетей для художников и дизайнеров. Сервис, основанный в 2000 году, принадлежит компании Wix.com, а его штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.

Ранее, в 2021 году, DeviantArt был заблокирован в России. В Роскомнадзоре сообщили, что администрация сервиса игнорировала требования российских властей и не блокировала доступ к контенту, который в ведомстве считают опасным для детей. Через неделю блокировка была снята.