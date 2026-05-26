26 мая 2026 в 15:22

Суд утвердил корпорацию бизнесмена Галицкого экстремистской организацией

Корпорацію Галицкого Almaz Capital Partners оставили экстремистской организацией

Мосгорсуд утвердил решение о признании корпорации Almaz Capital Partners экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Управляющим партнером корпорации является бизнесмен Александр Галицкий.

Решение Тверского суда в части признания «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners, LTD) экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ признать — оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласили в суде.

Суд также оставил в силе решение об обращении в доход государства имущества Александра Галицкого на сумму около 8 млрд рублей. Защита предпринимателя просила апелляционную инстанцию направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сам бизнесмен на заседание не пришел, направив свою жалобу по почте. Помимо этого, суд отказался удовлетворить ходатайства о закрытии процесса и о передаче материалов дела на рассмотрение Верховного суда РФ.

Almaz Capital Partners — основанный в 2008 году международный венчурный фонд, который инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития в быстрорастущих отраслях. Команда фонда работает в Кремниевой долине и Европе, содействуя выходу компаний из развивающихся регионов на мировой рынок.

До этого стало известно, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой Галицкого, была найдена мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания. Истринский суд ранее арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
