Скандальная группа Pussy Riot внесена в перечень террористов

Скандально известная панк-группа Pussy Riot (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Группа получила известность после акции в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot, — говорится в перечне.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил участниц группы Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы. Позднее Самуцевич наказание было заменено на условный срок, а Толоконникова и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года по амнистии.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно признал пятерых участниц группы виновными по делу о распространении фейков о российской армии. Среди них — Мария Алехина, которой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии.