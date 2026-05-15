15 мая 2026 в 16:14

Скандальная группа Pussy Riot внесена в перечень террористов

Группу Pussy Riot внесли в список террористов и экстремистов РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Скандально известная панк-группа Pussy Riot (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) внесена в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Группа получила известность после акции в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года.

Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Объединение панк-группа Pussy Riot, — говорится в перечне.

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы приговорил участниц группы Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы. Позднее Самуцевич наказание было заменено на условный срок, а Толоконникова и Алехина вышли на свободу в декабре 2013 года по амнистии.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно признал пятерых участниц группы виновными по делу о распространении фейков о российской армии. Среди них — Мария Алехина, которой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии.

Согласно законодательству, включение в реестр Росфинмониторинга означает запрет на взаимодействие со СМИ, публикации в интернете, организацию публичных мероприятий и участие в выборах. Также ограничивается доступ к большинству финансовых услуг, за исключением обязательных платежей и отдельных расчетов.

Ранее Толоконниковой заочно предъявили обвинение в нарушении порядка деятельности иноагента. Прежде она дважды привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
