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05 июня 2026 в 17:36

Украинца выгнали из Польши и запретили въезд в ЕС из-за рыбы-гиганта

Warsaw: украинцу запретили въезд в «шенген» на пять лет за вылов сома в Варшаве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Гражданин Украины был депортирован из Польши и получил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет за вылов двухметрового сома, являвшегося местной достопримечательностью, сообщает издание Warsaw. Рыба обитала в одном из озер Варшавы и была хорошо известна окрестным жителям.

По данным СМИ, виновником оказался 57-летний мужчина, который выловил из озера Балатон сома длиной 183 сантиметра, жившего там около 20 лет. Местные жители знали эту рыбу и считали ее негласным символом водоема.

Как говорится в материале, после завершения всех необходимых процессуальных действий мужчина был передан сотрудникам Пограничной стражи. Его принудительно выдворили на территорию Украины.

Ранее сотрудники пограничной службы и полиции в польском Освенциме депортировали 25-летнего гражданина Украины, который нарушил правила дорожного движения в Польше. В связи с усилением мер реагирования на подобные правонарушения власти оперативно выдали ордер на его возвращение на родину.

До этого стало известно, что правительство Чехии ужесточает условия поддержки украинских беженцев. Официально это решение объясняется необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки.

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