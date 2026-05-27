«Даже не успел собрать вещи»: польские власти депортировали украинца

Сотрудники пограничной службы и полиции в польском Освенциме депортировали 25-летнего гражданина Украины, который нарушил правила дорожного движения в Польше, сообщает портал Onet. В связи с усилением мер реагирования на подобные правонарушения власти оперативно выдали ордер на его возвращение.

Он даже не успел собрать вещи, — сообщает портал.

Решение было исполнено 26 мая. Мужчину задержали и доставили к пограничному переходу Медыка, где он был передан украинской стороне. Также ему запретили въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

В правоохранительных органах отметили, что подобные меры отражают ужесточение подхода к иностранцам — нарушителям ПДД на фоне ряда резонансных случаев, включая инцидент с украинским блогером. Он проехал по заповедной территории и отделался минимальным штрафом, вызвав критику в адрес полиции.

Ранее представитель одной из инфекционных клиник сообщил, что массовая миграция украинцев привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше. По его словам, в 2020 году в стране, по официальным данным, проживало 20 046 человек с ВИЧ, а в 2025-м их было уже 31 738.