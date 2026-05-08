Массовая миграция украинцев обернулась вспышкой ВИЧ в Польше

Массовая миграция украинцев привела к резкому ухудшению ситуации с ВИЧ в Польше, заявил РИА Новости представитель одной из инфекционных клиник. По его словам, в 2020 году в стране по официальным данным проживало 20 046 человек с ВИЧ, а в 2025-м их было уже 31 738.

Это увеличение более чем наполовину за пять лет. При этом только в 2025 году было выявлено 2755 случаев ВИЧ, а заболеваемость увеличилась втрое: с 2,43 до 7,37 на 100 тыс. жителей, — отметил собеседник агентства.

Подобная тенденция сохраняется и в этом году, уточнил источник. Так, к концу апреля был зарегистрирован 791 новый пациент с ВИЧ против 734 годом ранее за тот же период. Представитель клиники уточнил, что рост случаев инфицирования вызван явным внешним фактором — миграцией с Украины.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что в ближайшее время Евросоюз может приступить к депортации граждан Украины, которые незаконно покинули страну. По его словам, после возбуждения уголовных дел на родину могут вернуться тысячи украинцев.