ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 20:22

Стало известно, с чем связаны претензии к арестованному Васильченко

ТАСС: претензии к арестованному Васильченко связаны с его прошлой работой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Претензии к арестованному директору департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александру Васильченко связаны с его работой в правительстве Курской области, сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к транспортной сфере источник. Суд арестовал чиновника по обвинению в получении особо крупной взятки.

Претензии к Александру Васильченко связаны с его предыдущим местом работы — во время его службы в правительстве Курской области, сказал он.

Следователи полагают, что в период с 2021 по 2022 год Васильченко получил взятку в крупном размере. В этот период он занимал должности в комитете транспорта, а затем стал первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, сообщалось в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Симоновский районный суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю директора и главному инженеру АО «Атомэнергоремонт» Алексею Черникову. Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 29 млн рублей по делу о взятке.

Общество
Минтранс
Курская область
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГИБДД вернется в техосмотр впервые с 2012 года
«Единая Россия» предложила меры по сокращению времени ожидания транспорта
Мотоциклист разбился насмерть во время самой кровавой гонки в мире
Мадьяр рассказал, будет ли Венгрия отправлять военную технику на Украину
Вылет Медведева, успехи Андреевой: каковы шансы россиян на «Ролан Гаррос»
Бывший хоккеист «Монреаля» Клод Лемье ушел из жизни
Шесть младенцев умерли из-за отключившегося в больнице кондиционера
Мошенники научились обманывать россиян с помощью сим-карт
Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
Владелец ресторана умер после ужина в собственном заведении
Захарова стала победительницей премии ИРИ
Конгрессмены в США пытаются заблокировать проект линкора класса «Трамп»
Российские дипломаты обвинили Швецию в цинизме после одного обещания Киеву
Военную базу ВС РФ в Армении закроют? Что сказали Шойгу и Пашинян, слухи
Делегировать все: как осознанные люди освобождают время для главного
Над Россией за 12 часов перехватили 10 украинских дронов
Стало известно, с чем связаны претензии к арестованному Васильченко
Отец гадалки Ермака оказался сторонником России
Мигрантов на Украине может стать больше, чем коренных жителей
Массовый приступ паники случился на борту самолета при посадке в Колумбии
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.