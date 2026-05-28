Стало известно, с чем связаны претензии к арестованному Васильченко

Претензии к арестованному директору департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Александру Васильченко связаны с его работой в правительстве Курской области, сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к транспортной сфере источник. Суд арестовал чиновника по обвинению в получении особо крупной взятки.

Следователи полагают, что в период с 2021 по 2022 год Васильченко получил взятку в крупном размере. В этот период он занимал должности в комитете транспорта, а затем стал первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Курской области, сообщалось в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее Симоновский районный суд Москвы вынес приговор бывшему первому заместителю директора и главному инженеру АО «Атомэнергоремонт» Алексею Черникову. Его приговорили к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 29 млн рублей по делу о взятке.