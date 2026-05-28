Отец гадалки Вероники Аникиевич, которая консультировала бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака по кадровым вопросам, поддерживает Россию, сообщает RT со ссылкой на тетю женщины Веру Валентиновну. По ее словам, мужчина убеждал ее отказаться от антироссийских взглядов.

Собеседница телеканала рассказала, что Федор Аникиевич живет в населенном пункте Херсонской области, который российские военные освободили в начале спецоперации. По ее словам, мужчина трепетно относится ко Дню Победы, поэтому старается всегда посещать парад на 9 Мая.

Ее отец Федор Николаевич не раз пытался вразумить старшую дочь, достучаться до нее. На почве ее антироссийских взглядов у Вероники с отцом вспыхивали ссоры, — сообщила она.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что официальный доход Аникиевич за два года составил всего $4,5 тыс. (около 300 тыс. рублей). Он предположил, что экстрасенс, известная под псевдонимом Феншуй, уклонялась от уплаты налогов. По словам депутата, Аникиевич официально работала последний раз в 2012 году, а затем был 12‑летний перерыв. Только в мае 2024‑го она зарегистрировала ИП.