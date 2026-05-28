Мигрантов на Украине может стать больше, чем коренных жителей

Мигрантов на Украине вскоре может стать больше, чем коренных жителей, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на экспертов. По информации источника, причина кроется в дефиците рабочей силы.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что государство обречено на трудовую миграцию. По его словам, приток мигрантов необходим и в результате на Украине будет больше иностранцев, чем украинцев, даже с другой религией и другим цветом кожи.

У нас будет больше иностранцев, чем украинцев, даже с другой религией и другим цветом кожи. <...> На Украине будут рождаться метисы. Посмотрите на Лондон, где уже давно все смешалось, — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Украины устроили в центре Киева акцию против трудовых мигрантов. Участники скандировали лозунги «Украина для украинцев» и «Рабочие вместо мигрантов». Власти столицы никак не отреагировали на мероприятие. Митинг стал вторым за неделю. Известно, что ежегодная потребность страны в трудовых мигрантах составляет порядка 450–500 человек на фоне дефицита рабочей силы.