28 мая 2026 в 20:11

Мигрантов на Украине может стать больше, чем коренных жителей

«Страна» сообщила о роста числа мигрантов на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мигрантов на Украине вскоре может стать больше, чем коренных жителей, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на экспертов. По информации источника, причина кроется в дефиците рабочей силы.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что государство обречено на трудовую миграцию. По его словам, приток мигрантов необходим и в результате на Украине будет больше иностранцев, чем украинцев, даже с другой религией и другим цветом кожи.

У нас будет больше иностранцев, чем украинцев, даже с другой религией и другим цветом кожи. <...> На Украине будут рождаться метисы. Посмотрите на Лондон, где уже давно все смешалось, — отметил он.

Ранее сообщалось, что жители Украины устроили в центре Киева акцию против трудовых мигрантов. Участники скандировали лозунги «Украина для украинцев» и «Рабочие вместо мигрантов». Власти столицы никак не отреагировали на мероприятие. Митинг стал вторым за неделю. Известно, что ежегодная потребность страны в трудовых мигрантах составляет порядка 450–500 человек на фоне дефицита рабочей силы.

Европа
Украина
мигранты
украинцы
