Украинцы взбунтовались против мигрантов в центре Киева Митинг против трудовых мигрантов состоялся в центре Киева

Жители Украины устроили в центре Киева акцию против трудовых мигрантов, сообщило местное издание «Апостроф». Участники скандировали лозунги «Украина для украинцев» и «Рабочие вместо мигрантов».

Отмечается, что власти столицы никак не отреагировали на акцию. Митинг в Киеве против мигрантов стал вторым за неделю. При этом известно, что ежегодная потребность Украины в трудовых мигрантах составляет порядка 450–500 человек на фоне дефицита рабочей силы.

Ранее сообщалось, что на Украине с каждым днем усиливается сопротивление насильственной мобилизации. Отмечалось, что действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих отправке на фронт граждан привели к скандалам и протестам.

Также глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «пружина» народного недовольства на Украине пока не достигла уровня, способного привести к массовым протестам. Он отметил, что социально-экономическая ситуация и вопросы прав человека создают напряжение, но его недостаточно для восстания.