23 мая 2026 в 14:16

В Британии рассказали о трудностях в деле против экс-принца

Полиция столкнулась с трудностями в сборе улик против экс-принца Эндрю

Принц Эндрю
Британская полиция столкнулась с трудностями в сборе доказательств против британского экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по делу, связанному с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Telegraph. Журналисты отметили, что правоохранители расширили перечень предполагаемых обвинений в адрес экс-принца, однако доказательств не нашли.

В материале напомнили, что в феврале его задерживали по подозрению в совершении должностных преступлений, но отпустили спустя 12 часов без обвинений. Теперь же полиция начала собирать доказательства преступлений сексуального характера со стороны экс-принца и призвала всех возможных жертв Эндрю дать показания. При этом источник отметил, что такое решение обычно принимается в качестве крайней попытки, когда получить доказательства другим путем не удалось.

Ранее Корпорация лондонского Сити потребовала от Маунтбеттен-Виндзора добровольно отказаться от статуса почетного гражданина Лондона. Речь идет о давнем историческом звании, которое в Средние века называлось «фримен» и обозначало полноправного гражданина города.

До этого полиция задержала мужчину, который угрожал Эндрю Маунтбеттен-Виндзору. Мужчина в балаклаве заметил бывшего принца, выгуливавшего собак в общественном парке недалеко от его дома на востоке Англии. Злоумышленник вышел из автомобиля и направился в сторону Маунтбеттен-Виндзора, выкрикивая угрозы.

