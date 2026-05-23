Рой дронов, гибель студентов педколледжа: как ВСУ атакуют Россию 23 мая

23 мая Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено более 340 дронов противника. Число погибших при атаке на общежитие в Старобельске выросло до 12. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО уничтожили более 340 украинских дронов над Россией

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 348 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей.

«В период с 20:00 мск 22 мая до 07:00 мск 23 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили беспилотники над территориями Краснодарского края, Крыма, Республики Татарстан и Московского региона. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал в Новороссийске при атаке ВСУ

В Новороссийске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своих социальных сетях. Кроме того, на территории нефтебазы произошел пожар.

Пострадавший — мужчина, который в момент падения обломков находился на одной из городских улиц. Он госпитализирован для оказания необходимой помощи.

На нефтебазе загорелись несколько технических и административных зданий, а также фрагменты БПЛА упали на территории топливного терминала. В оперштабе уточнили, что жертв при пожаре нет.

Атака ВСУ унесла жизнь мирной жительницы под Брянском

Мирная жительница погибла в результате целенаправленного удара беспилотника «Дартс» по гражданскому автомобилю в городе Севске, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Еще одна женщина, управлявшая машиной, получила осколочные ранения.

«Украинские силы нанесли целенаправленный удар БПЛА „Дартс“ по гражданскому автомобилю в Севске. В результате террористической атаки, к сожалению, погибла мирная жительница», — уточнил врио главы региона.

Пострадавшую доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Поврежденный автомобиль остается на месте происшествия, там работают оперативные и экстренные службы. Врио главы пообещал семье погибшей полную поддержку, включая материальную помощь, а раненой пожелал скорейшего выздоровления.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на грузовик в Белгородской области

Мирный житель пострадал при ударе беспилотника по грузовому автомобилю в Белгородской области, передает оперштаб региона. Инцидент произошел в селе Нежеголь Шебекинского округа.

«Сегодня ночью в селе Нежеголь Шебекинского округа FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю. Бригада скорой доставила водителя в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины, предварительно, диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму», — сказано в сообщении.

Число погибших при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР выросло до 12

Число детей, погибших в результате атаки украинских беспилотников на педагогический колледж в Старобельске, возросло до 12 человек, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Работы по разбору завалов на месте общежития продолжаются.

«Всего пострадали 48 человек, из них 12 погибли», — сообщили в пресс-службе МЧС.

ВСУ возобновили атаку на место трагедии в Старобельске

Украинские БПЛА атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР, где продолжаются поисково-спасательные работы, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, спасатели вынуждены прятаться в укрытие по определенной команде.

«Место трагедии в Старобельске подвергается атакам. Спасателям приходится прерывать работы по команде „воздух“ и прятаться в укрытие», — отметил он.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в результате комбинированного массированного беспилотного удара со стороны ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые летели на Москву, написал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении.

ВСУ 73 раза обстреляли курское приграничье за сутки

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Курскую область 73 раза, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, 108 украинских беспилотников были сбиты. Погибших и пострадавших нет, уточнил губернатор.

«Всего в период с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 73 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — сказано в сообщении.

В поселке им. Куйбышева Рыльского района обломками БПЛА повреждены окна в доме и веранда. В селе Большегнеушево сгорела машина. По словам Хинштейна, в Льговском районе поврежден объект энергетики. В связи с этим без света остались 18 населенных пунктов района и часть города Льгова (более 5 тыс. человек).

Читайте также:

В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР

Боец ВС РФ превратил в груду металла три дрона ВСУ

Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск

Володин предрек Зеленскому трибунал после атаки в Старобельске