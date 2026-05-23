Раскрыто состояние пострадавшего при обрушении в Севастополе подростка

Доставленный в РДКБ в Москве 17-летний подросток, пострадавший при обрушении балкона в Севастополе, находится в очень тяжелом состоянии. По информации медучреждения, которую приводит ТАСС, у пациента диагностирована открытая черепно-мозговая травма и множественные переломы.

Подросток, пострадавший в результате обрушения балкона в школе № 13 Севастополя 20 мая, сегодня доставлен в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия подтвердил, что подростки, упавшие с балкона школы в Севастополе, могут подать иск на учебное заведение с требованием возмещения ущерба. По его словам, виновные в обрушении конструкции будут привлечены к уголовной ответственности.

До этого в севастопольской школе № 13 произошло обрушение балкона на втором этаже. Сообщалось о 10 пострадавших. Известно, что дети вышли на балкон ради совместного снимка. По словам главы города Михаила Развожаева, пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали.