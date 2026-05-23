В европейской стране полностью встали все поезда

Власти Сербии полностью остановили железнодорожное сообщение на всей территории страны утром 23 мая, сообщила управляющая компания «Србијавоз». По ее данным, движение приостановлено с 04:15 по местному времени (05:15 мск) до особого распоряжения.

В 4:15 компания Railway Infrastructure Srbije приостановила все движение поездов по железнодорожной сети Республики Сербия до дальнейшего уведомления. Просим пассажиров следить за информацией на сайте, — говорится в сообщении.

Для пассажиров международного поезда, следующего из черногорского Бара, организуют автобусный трансфер до Белграда. В «Србијавоз» официально не объяснили причину введения ограничений.

По информации издания «Слободен Печат», остановка поездов произошла всего за несколько часов до масштабной студенческой акции протеста, запланированной на площади Славия в Белграде. Журналисты пишут, что протестующие из разных городов рассчитывали добраться до столицы именно по железной дороге.

