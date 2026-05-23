23 мая 2026 в 14:39

В европейской стране полностью встали все поезда

В Сербии временно приостановили движение всех поездов

Власти Сербии полностью остановили железнодорожное сообщение на всей территории страны утром 23 мая, сообщила управляющая компания «Србијавоз». По ее данным, движение приостановлено с 04:15 по местному времени (05:15 мск) до особого распоряжения.

В 4:15 компания Railway Infrastructure Srbije приостановила все движение поездов по железнодорожной сети Республики Сербия до дальнейшего уведомления. Просим пассажиров следить за информацией на сайте, — говорится в сообщении.

Для пассажиров международного поезда, следующего из черногорского Бара, организуют автобусный трансфер до Белграда. В «Србијавоз» официально не объяснили причину введения ограничений.

По информации издания «Слободен Печат», остановка поездов произошла всего за несколько часов до масштабной студенческой акции протеста, запланированной на площади Славия в Белграде. Журналисты пишут, что протестующие из разных городов рассчитывали добраться до столицы именно по железной дороге.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что введение его страной ограничений против России стало бы предательством «народной души». Подобный поступок превратил бы его в «величайшего демократического лидера мира», однако встретил бы отторжение у соотечественников, считает политик.

