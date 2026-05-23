Обстановка внутри обрушенного общежития в Старобельске попала на видео

«Известия» опубликовали кадры из общежития колледжа в Старобельске, по которому ударили ВСУ в ночь с 21 на 22 мая. На данный момент известно о 12 погибших.

На записи видно, что одна часть общежития уцелела, а в другой спасатели продолжают вручную разбирать завалы. Внутри сохранившегося корпуса остались личные вещи студентов, осколки стекла и обломки кровли.

Как сообщил корреспондент Станислав Григорьев, на месте регулярно объявляют минуты тишины, чтобы сотрудники могли услышать людей под завалами. Также на месте работают психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и их родственникам.

Ранее были установлены имена студентов, которые погибли и пострадали в результате атаки на колледж в Старобельске. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Судя по спискам, пострадали и погибли в основном подростки 17–19 лет. Также ранения получили несколько взрослых. Самому младшему пострадавшему, согласно опубликованным данным, было 15 лет.

До этого Захарова пригласила иностранных корреспондентов в Старобельск, где погибли больше 10 студентов, чтобы они лично убедились в правдивости слов российской стороны. Приглашение последовало после того, как она раскритиковала итоги Совбеза ООН.