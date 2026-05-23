23 мая 2026 в 15:41

Спасатели достали из-под завалов в Старобельске тела нескольких человек

Тела еще четверых человек извлечены из-под завалов обрушившегося колледжа в ЛНР

Спасатели извлекли из-под завалов в Старобельске тела четверых жертв атаки ВСУ на колледж, сообщает МЧС России. По последним данным, пострадали 42 человека, под завалами находятся еще пять человек.

Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета, — сказали в министерстве.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в кратчайшие сроки организует для иностранных корреспондентов поездку на место удара в Старобельске. По ее словам, было принято решение о формировании пула, в который могут попасть представители зарубежной прессы. Также дипломат добавила, что политики на Западе, кто отрицает совершенный ВСУ теракт, потеряли человеческое достоинство.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские БПЛА снова атакуют место трагедии в Старобельске в ЛНР, где продолжаются поисково-спасательные работы. Он отметил, что спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и прятаться в укрытие.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

