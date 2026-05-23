23 мая 2026 в 15:40

Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми резко увеличилось

Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 16

Число погибших при теракте Вооруженных сил Украины в Старобельске выросло до 16, передает МЧС России. По данным ведомства, тела еще четверых человек извлечены из-под завалов колледжа.

Еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске. При обрушении общежития колледжа Луганского педагогического университета всего пострадали 58 человек, из них 16 — погибли. Предварительно, под завалами остаются пять человек, — сказано в сообщении.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя удар ВСУ по общежитию в ЛНР, назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

Представитель МИД России Мария Захарова указала, что правительство Украины каждый день бьет по гражданским объектам. Она подчеркнула, что дети — одна из главных целей Киева.

Один из подростков, пострадавший при атаке ВСУ на колледж в Старобельске, потерял ногу. Сейчас молодой человек лежит без сознания в Луганской республиканской клинической больнице. Рядом с пострадавшим постоянно находится его мать.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
