23 мая 2026 в 15:03

Главу Эрмитажа наградили в Сербии

Министр культуры Сербии вручил высшую госнаграду главе Эрмитажа Пиотровскому

Михаил Пиотровский Михаил Пиотровский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский был награжден престижным орденом Сербского флага I степени, сообщила пресс-служба министра культуры республики Николы Селаковича. Он отметил международную значимость этого события.

Российский ученый удостоен этого знака отличия за особые заслуги в развитии международных отношений и выдающийся вклад в укрепление дружбы между народами. Под руководством Пиотровского музей на протяжении многих лет последовательно реализует в Сербии масштабные гуманитарные проекты. В частности, совместно с компанией «Газпром нефть» в Белграде регулярно проводятся Дни Эрмитажа, включающие в себя художественные выставки, лекции и кинопоказы.

Ранее Пиотровский сообщил прессе, что руководство Эрмитажа не будет запрещать своим сотрудникам выезжать за границу вопреки тому, что случилось с археологом Александром Бутягиным. По его словам, ограничения на перемещения ученых по странам могут быть связаны лишь с санкционным давлением Запада.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

