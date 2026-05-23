Главу Эрмитажа наградили в Сербии

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский был награжден престижным орденом Сербского флага I степени, сообщила пресс-служба министра культуры республики Николы Селаковича. Он отметил международную значимость этого события.

Российский ученый удостоен этого знака отличия за особые заслуги в развитии международных отношений и выдающийся вклад в укрепление дружбы между народами. Под руководством Пиотровского музей на протяжении многих лет последовательно реализует в Сербии масштабные гуманитарные проекты. В частности, совместно с компанией «Газпром нефть» в Белграде регулярно проводятся Дни Эрмитажа, включающие в себя художественные выставки, лекции и кинопоказы.

Ранее Пиотровский сообщил прессе, что руководство Эрмитажа не будет запрещать своим сотрудникам выезжать за границу вопреки тому, что случилось с археологом Александром Бутягиным. По его словам, ограничения на перемещения ученых по странам могут быть связаны лишь с санкционным давлением Запада.