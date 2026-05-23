Сын президента США Дональд Трамп-младший тайно женился на модели Беттине Андерсон, хотя официальная свадьба пары ожидалась только в ближайшие выходные, пишет People. По данным издания, церемония прошла два дня назад в доме сестры Андерсон Кристины в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Брак зарегистрировал супруг Кристины, адвокат по недвижимости Брэдли Макферсон.

Ожидалось, что Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон проведут свадебную церемонию на Багамах в эти выходные, но полученное изданием свидетельство о браке из Флориды показывает, что пара уже оформила брак в четверг, 21 мая, — сказано в материале.

О помолвке объявили в декабре 2025 года. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не сможет посетить свадьбу сына на Багамах из-за загруженного графика.