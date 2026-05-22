22 мая 2026 в 10:37

Два человека пострадали на авиабазе США из-за неприятного инцидента

Исследовательский центр получил повреждения на авиабазе США

На авиабазе Элгин во Флориде произошел инцидент, в результате которого пострадали два человека, сообщили американские военные на сайте базы. Причины случившегося расследуются.

В результате инцидента два человека получили травмы и были доставлены в больницу, — отметили военные.

По информации авиабазы, повреждения получил исследовательский центр по разработке взрывчатых веществ. Другие подробности не приводились.

Ранее 11 мая второй американский истребитель F-35 подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Самолет совершил аварийную посадку на Ближнем Востоке, использовав код 7700. Как заявили представители иранского консульства в Индии в социальных сетях, борт изменил курс в направлении Объединенных Арабских Эмиратов и приземлился на авиабазе Аль-Дафра.

До этого 10 мая американский самолет-заправщик KC-135 ВВС США, вылетевший с авиабазы в ОАЭ, подал сигнал тревоги в воздушном пространстве над Персидским заливом. Воздушное судно также передало аварийный код 7700, который свидетельствует о возникновении на борту серьезной нештатной ситуации, требующей немедленной посадки.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
