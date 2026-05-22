22 мая 2026 в 11:20

Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе

Мадьяр сообщил о взрыве и одном погибшем на нефтегазовом заводе MOL в Венгрии

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
На заводе венгерской нефтегазовой компании MOL в городе Тисауйварош произошел взрыв, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своих соцсетях. По его информации, один человек погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения, — написал Мадьяр.

Мадьяр уточнил, что на место происшествия выехали министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади. Другие подробности, как и предварительные причины взрыва, пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли семь человек при масштабном пожаре на кондитерской фабрике в Макеевке, которую атаковали ВСУ 20 мая. По данным МЧС России, в ту ночь беспилотники ударили по территории предприятия в Червоногвардейском районе города.

До этого сообщалось, что инфраструктура «Нафтогаза» получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Пресс-служба компании информировала в опубликованном сообщении о повреждениях сразу нескольких объектов.

