Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе Мадьяр сообщил о взрыве и одном погибшем на нефтегазовом заводе MOL в Венгрии

На заводе венгерской нефтегазовой компании MOL в городе Тисауйварош произошел взрыв, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своих соцсетях. По его информации, один человек погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения, — написал Мадьяр.

Мадьяр уточнил, что на место происшествия выехали министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади. Другие подробности, как и предварительные причины взрыва, пока не сообщаются.

