В Туве проверят детсад после жалоб родителей на неизвестные уколы

Полиция Тувы проводит проверку информации, что в одном из детских садов воспитатель и его помощник ставили несовершеннолетним неизвестные уколы, сообщили в управлении МВД России по республике в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что соответствующие телесные повреждения нашли матери малышей.

Женщины сообщили, что обнаружили у своих четырехлетних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов, — говорится в публикации.

Со слов детей, воспитатель и его помощник уводили их в туалет и якобы ставили там уколы шприцем. Предварительно, в действиях работников детского сада усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

До этого в Благовещенске воспитательница детского сада решила уйти с работы пораньше и для этого устроила ложное минирование. Женщина вставила чужую сим-карту в телефон, зарегистрировалась в мессенджере под ником «Твоя судьба» и отправила коллеге сообщения: «Заминировано», «Осталось 45 минут».

До этого в детском саду Махачкалы произошел несчастный случай с трехлетней девочкой. Сначала ей прищемили мизинец на ноге дверью, а затем воспитатели случайно дорезали его. Девочку с травматической ампутацией пальца доставили в больницу.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

