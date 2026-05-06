В Туве тушат семь лесных пожаров

Семь лесных пожаров общей площадью 2,8 тыс. гектаров тушат на территории Тувы, рассказали в управлении МЧС республики. По данным спасателей, один из очагов в Кызылском районе удалось успешно локализовать.

Крупные лесные пожары действуют в Сут-Хольском, Пий-Хемском, Каа-Хемском и Тандинском районах. Угрозы населенным пунктам нет, — рассказали в МЧС.

Особое внимание спасателей приковано к Тандинскому району, где развернуты силы федеральной противопожарной службы для борьбы с одним из крупнейших очагов. Пожарно-спасательные части обеспечивают безопасность сел Бай-Хаак, Сосновка и Дурген, находящихся в пятиметровой зоне от кромки леса. Для ликвидации возгораний задействованы 483 человека и 57 единиц специальной техники. Для ликвидации очагов пожаров в воздух были подняты три воздушных борта Авиалесоохраны — вертолет Ми-8 и самолеты Ан-2.

Ранее в связи с крайне сложной обстановкой в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Введенные меры подразумевают строгий запрет на посещение лесов гражданами и въезд любого транспорта на их территорию.