День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 08:10

В Туве тушат семь лесных пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семь лесных пожаров общей площадью 2,8 тыс. гектаров тушат на территории Тувы, рассказали в управлении МЧС республики. По данным спасателей, один из очагов в Кызылском районе удалось успешно локализовать.

Крупные лесные пожары действуют в Сут-Хольском, Пий-Хемском, Каа-Хемском и Тандинском районах. Угрозы населенным пунктам нет,рассказали в МЧС.

Особое внимание спасателей приковано к Тандинскому району, где развернуты силы федеральной противопожарной службы для борьбы с одним из крупнейших очагов. Пожарно-спасательные части обеспечивают безопасность сел Бай-Хаак, Сосновка и Дурген, находящихся в пятиметровой зоне от кромки леса. Для ликвидации возгораний задействованы 483 человека и 57 единиц специальной техники. Для ликвидации очагов пожаров в воздух были подняты три воздушных борта Авиалесоохраны — вертолет Ми-8 и самолеты Ан-2.

Ранее в связи с крайне сложной обстановкой в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Введенные меры подразумевают строгий запрет на посещение лесов гражданами и въезд любого транспорта на их территорию.

Регионы
Тува
МЧС
Республика Тыва
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.