Воспитатели детсада в Туве отказались от показаний по делу об уколах детям

Воспитатели детского сада «Страна чудес» в Кызыле, где воспитанников уводили в туалет и делали им подозрительные уколы, отказались от дачи показаний, заявили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Тыва. В полицию обратились родители, которые заметили на коже своих четырехлетних детей подозрительные следы.

Обе [воспитательницы] отказались от дачи показаний, — уточнили в СК.

Отмечается, что сами воспитанники рассказали взрослым, что воспитатель и помощник воспитателя уводили их в туалетную комнату, где насильно делали уколы. Их уволили. Возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что воспитатель детсада пыталась оправдаться тем, что дети баловались канцелярскими кнопками. По данным источника, врач, осмотревший детей, опроверг эту версию. Мама одного из пострадавших заметила, что ее сын стал вести себя тревожно и бояться иголок.

До этого сообщалось, что директор «Страны чудес» в 2021 году стала воспитателем года в России. Она также вошла в пятерку лучших педагогов дошкольного образования в стране. В соцсетях женщина выложила сертификат, по которому ей как лауреату конкурса предоставили путевку в профсоюзный центр отдыха работников образования «Рассвет».