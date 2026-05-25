25 мая 2026 в 10:57

Рыбак попал в собственную смертельную ловушку

Рыбак запутался в сетях и утонул в Сахалинской области

Рыбак утонул в Углегорском районе Сахалинской области, сообщили в региональном управлении СК. Отмечается, что 52-летний мужчина запутался в собственных сетях и упал в воду.

Мужчина запутался в сетях, потерял равновесие и упал в воду. Самостоятельно выбраться из воды он не смог, в результате чего утонул, — сказано в сообщении.

После обнаружения тела правоохранители организовали доследственную проверку. На месте специалисты осмотрели тело погибшего, а для установления точной причины смерти была назначена судебно‑медицинская экспертиза.

Ранее в Чердынском районе Пермского края на реке Вишере перевернулась лодка с тремя рыбаками. Жена одного из них забила тревогу, когда супруг перестал выходить на связь. Она рассказала, что местные жители и волонтеры уже вторые сутки ищут мужа и его брата.

До этого в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в лесу, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. Оказалось, что у них сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

