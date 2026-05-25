Рыбак попал в собственную смертельную ловушку Рыбак запутался в сетях и утонул в Сахалинской области

Рыбак утонул в Углегорском районе Сахалинской области, сообщили в региональном управлении СК. Отмечается, что 52-летний мужчина запутался в собственных сетях и упал в воду.

Мужчина запутался в сетях, потерял равновесие и упал в воду. Самостоятельно выбраться из воды он не смог, в результате чего утонул, — сказано в сообщении.

После обнаружения тела правоохранители организовали доследственную проверку. На месте специалисты осмотрели тело погибшего, а для установления точной причины смерти была назначена судебно‑медицинская экспертиза.

