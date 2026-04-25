Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе В Пермском крае трое рыбаков перевернулись на лодке и пропали

В Чердынском районе Пермского края на реке Вишера перевернулась лодка с тремя рыбаками, сообщает 59.RU. Жена одного из них, Татьяна, забила тревогу, когда муж перестал выходить на связь. Она рассказала, что местные жители и волонтеры уже вторые сутки ищут ее мужа и его брата.

На другой день муж перестал отвечать на звонки, и я подняла тревогу — пошла в полицию. В первый день поиска нашли лодку, на второй — тело погибшего друга. Продолжаем искать своими силами, ищем уже два дня, — рассказала женщина.

Поисками также занимается поисковой отряд «Миля». Волонтеры попросили принять участие в операции тех, у кого есть коптеры, лодки и эхолоты.

Ранее в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Двое суток они провели в лесу, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. Оказалось, что у них сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо.

До этого стало известно, что в горах Дагестана пропала семья из трех человек. Двое взрослых и ребенок ехали из Махачкалы к поселку Анди Ботлихского района. Их видели на посту ДПС, но до конечной точки маршрута они так и не добрались. Предполагается, что их машина попала под лавину.