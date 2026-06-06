Курицу не жарю, готовлю по-кубински: два апельсина, чеснок и ложка специй — сочнее, чем версия с майонезом

Курицу не жарю, готовлю по-кубински: два апельсина, чеснок и ложка специй — сочнее, чем версия с майонезом

Беру курицу, лаймы, апельсины и чеснок — и за 15 минут готовлю маринад, который превращает обычное мясо в кубинское чудо. Получается обалденная вкуснятина: курица с хрустящей, карамелизованной корочкой, невероятно сочная внутри, с цитрусово-пряным ароматом — мужчины съедают до последней крошки, а потом просят повторять снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: 1 целая курица, 2 лайма, 2 апельсина, 8 зубчиков чеснока, 60 мл оливкового масла, полпучка кинзы, по 1 ч. ложке тмина и орегано, 1 ч. ложка соли, 1/3 ч. ложки черного перца. Выжмите сок из цитрусов, смешайте с маслом, измельченным чесноком, рубленой кинзой и специями. Натрите курицу маринадом со всех сторон и под кожей. Оставьте минимум на 1 час (лучше на 3–4). Выложите курицу в форму, полейте остатками маринада. Запекайте при 200 °C 50–60 минут, периодически поливая соком. Подавайте с дольками лайма и апельсина. Никто не поверит, что это простое мясо.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту курицу по-кубински. Даже те, кто равнодушен к птице, просили рецепт в тот же вечер. Кстати, вместо кинзы можно взять петрушку с мятой — получится свежий оттенок. Находка, а не рецепт!