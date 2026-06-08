Чем прикармливать мирную рыбу в теплой воде: советы для рыбалки в июне

Чем прикармливать мирную рыбу в теплой воде: советы для рыбалки в июне

Июнь — месяц надежд и легкой досады для рыбака. В ряде регионов страны нерестовый запрет на ловлю рыбы с лодки, выход на воду на одежде и заброд в забродном костюме действует до середины, а где-то — почти до конца месяца: например, на реках Московской области и Оке — до 10 июня, на Вятке и в Астраханской области — до 20 июня, на некоторых уральских водоемах — до 15-го. Разбрасывать прикормку с плавсредства в этот период тоже запрещено. Исключение одно — платные водоемы: там можно рыбачить без ограничений, любыми снастями и способами. Для всех остальных — законопослушных любителей берегового лова на удочку — и для тех, кто с нетерпением ждет снятия запрета, мы подготовили дельные советы по прикормке мирной рыбы.

Кто такая мирная рыба

Мирная рыба — это пресноводные виды, которые питаются растительностью, донными беспозвоночными, личинками и мелкими ракообразными, но не охотятся на других рыб. Узнать ее легко: как правило, это рыба со слабовыраженными или полностью отсутствующими зубами на челюстях (зубы — «жерновки» — у нее спрятаны глубоко в глотке), с небольшим или среднего размера ртом, направленным вперед или слегка вниз. К самым популярным представителям этой группы относятся карп, карась, лещ, плотва, густера и линь — рыба, которую знает и любит каждый второй рыбак в России.

В июне, после нереста, мирная рыба переживает так называемый посленерестовый жор: организм истощен, инстинкт самосохранения ослаблен, аппетит резко возрастает. Рыба активно перемещается по водоему в поисках пищи — держится у зарослей водных растений, на отмелях с мягким дном, вдоль русловых бровок. Рацион в это время широкий: черви, мотыль, личинки насекомых, молодые водоросли, зерновые — мирная рыба в июне почти всеядна, и это рыбаку только на руку.

Какие смеси работают в теплой воде

Теплой принято считать воду с температурой от +16 °C и выше — именно такой она становится в июне на большинстве равнинных рек, прудов и небольших озер средней полосы России. Реки с медленным течением, мелководные пруды и карьеры прогреваются быстрее, глубокие водохранилища — чуть медленнее. Поведение рыбы и эффективность прикормки напрямую зависят от температуры воды: в тепле обмен веществ у рыбы ускоряется, она активнее реагирует на запах и требует более питательного, крупнофракционного корма.

Чем прикармливать мирную рыбу в теплой воде: советы для рыбалки в июне Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru

В теплой воде прикормка для мирной рыбы должна работать иначе, чем весной:

Фракция — крупнее. Если весной нужен мелкий, пылящий помол, то летом в ход идут крупные частицы: дробленое зерно, кусочки бисквита, вареная перловка, пшеница, кукуруза. Крупная фракция удерживает крупную рыбу у точки ловли и не дает мелочи «замусорить» прикормку. Запах — сладкий. В теплой воде лучше всего работают сладкие ароматы: ваниль, карамель, мед, бисквит. Можно добавить немного корицы — она хорошо работает именно в начале лета. Животный компонент — обязателен. Опарыш, червь, мотыль в составе прикормки или на крючке резко повышают интерес леща, карася и плотвы. Без живого компонента в июне можно просто кормить рыбу, так и не дождавшись поклевки. Цвет — желтый или коричневый. В мутной летней воде черная прикормка теряет свое преимущество; желтые и коричневые оттенки работают не хуже. Консистенция. Для леща и карася замешивайте прикормку плотнее — она должна тонуть цельным шаром и рассыпаться уже на дне. Для плотвы нужна более рыхлая, «пылящая» смесь, создающая мутный столб в воде.

Что ловить и где искать рыбу в июне

Июнь — лучшее время для охоты именно за мирной рыбой. Карп и карась хорошо берут ранним утром и вечером у зарослей тростника и кувшинок, на мелководных заиленных участках. Лещ в июне занимает русловые бровки и ямы, активно питается в ночное время и на рассвете — именно тогда самая крупная рыба выходит на кормежку. Плотва держится в толще воды и у поверхности, особенно там, где есть течение и прохладная струя.

Несколько рабочих советов:

лещ хорошо реагирует на смесь лещевой и плотвиной прикормки в пропорции 2:1 с добавлением опарыша;

карась и карп любят сладкую прикормку с добавлением кукурузы и гороха, хорошо работает запаренная конопля;

плотва требует частых перезабросов и «живой» прикормки с мелкой фракцией и активным облаком мути;

карась и линь — у зарослей, лещ — на бровке, плотва — в толще воды: не путайте точки ловли и не кормите «для всех сразу».

Что ловить и где искать рыбу в июне Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru

Рыбалка в июне — это награда за терпение. Если запрет еще не снят в вашем регионе, используйте это время с умом: подготовьте прикормку, изучите водоем с берега и выберите точку. Когда рыба выйдет из нереста и начнется жор, вы будете во всеоружии.

Ранее мы рассказывали о правилах рыбаки в рамках нерестового запрета и пути его обхода.