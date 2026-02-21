Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 09:44

Кивок для удочки: как его выбрать по сезону и не прогадать с уловом

Кивок для удочки: как его выбрать по сезону и не прогадать с уловом Кивок для удочки: как его выбрать по сезону и не прогадать с уловом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время зимней и предстоящей весенней рыбалки каждая снасть для опытного промысловика имеет, извините за пафос, сакральное значение, и кивок здесь занимает одно из почетных мест. Это гибкая сигнальная пластинка, которую крепят к концу удочки: она реагирует на малейшее прикосновение рыбы к приманке и подсказывает рыбаку, что пора подсекать. Без него поклевку на мормышку легко пропустить — особенно в мороз, когда рыба берет вяло и осторожно. Заинтригованы? Тогда узнайте, как выбрать кивок прямо сейчас.

Зимняя удочка: на что смотреть

Подход к оснащению зимней удочки кивком требует внимания к нескольким параметрам. Главный из них — жесткость. На глубоких местах или при течении нужен жесткий кивок, на тихих прудах и озерах — мягкий. Не менее важна длина: длинные модели (10–15 см) дают плавную игру и подходят для «белой» рыбы — плотвы, леща, карася. Короткие — для окуня, которому нужна резкая, дергающаяся приманка.

Угол изгиба кивка под нагрузкой — еще один ориентир. Оптимальное положение — около 45 к горизонтали удильника. Для ловли без наживки (безмотылка) изгиб не должен превышать 10–15, чтобы обеспечить чистую активную игру.

Как выбрать кивок по материалу

Материал влияет на чувствительность и срок службы:

  • лавсан — универсальный выбор: упругий, работает в любой мороз, подходит для большинства снастей;

  • металл (нержавейка) — прочный и чувствительный, хорош для активной игры;

  • углепластик — хорошо заметен на фоне льда, не боится ветра, но хрупок;

  • силикон и резина — дешевые, но теряют упругость на морозе и быстро «дубеют».

Весенняя рыбалка: свои правила

С приходом весны условия меняются — рыба становится активнее, вода светлее. Лавсановые кивки длиной от 10 до 15 см по-прежнему остаются надежным вариантом: они дают нужную чувствительность и не реагируют на порывы ветра. При этом правильно выбрать кивок для весеннего промысла — значит учесть приманку: под каждую мормышку нужен свой сторожок, настроенный под ее вес.

Кивок для удочки: как его выбрать по сезону и не прогадать с уловом Кивок для удочки: как его выбрать по сезону и не прогадать с уловом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно запомнить

На рыбалку стоит брать набор кивков — под мормышки разного веса: легкие (до 0,3 г), средние (0,4–0,6 г) и тяжелые (до 1 г). Один кивок для всех случаев — не лучшая стратегия. Проверить правильность выбора просто: подвесьте мормышку и убедитесь, что угол изгиба составляет около 45 — тогда игра будет точной, а поклевка не уйдет незамеченной.

Ранее мы рассказывали, как выбрать эхолот для рыбалки и когда он может быть полезен.

рыбалка
секреты
советы
хобби
промысел
зима
весна
улов
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-модель впервые украсила обложку российского журнала
Россиянин пострадал при жесткой посадке вертолета
Синоптик рассказала, когда в центр страны придет настоящая весна
Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией
В Дании произошел массовый выброс кашалотов на берег
Россияне нашли неожиданный способ сэкономить на МРТ
Жена сожгла дом с семью мужчинами после ссоры с супругом из-за пьянства
Два россиянина выступят в предпоследний день Олимпиады
Психолог назвал слова, которыми часто пользуются мошенники
В «Уралдронзаводе» рассказали, на какую сумму Россия уничтожила дроны ВСУ
Неизвестные работы Микеланджело оказались спрятаны в тайнике
Дмитриев сравнил принца Эндрю и его окружение с сатанистами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 февраля: где сбои в РФ
«Враг — не Россия»: командир ВСУ сделал неожиданное признание
Названы языки, у которых остался один носитель в России
Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти
Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки
«Я очень капризный»: актер Шакуров объяснил свою требовательность
Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля
«Ущербная логика»: Константинов объяснил антироссийские выпады Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.