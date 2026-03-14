Ждем рыбу у первой воды: особенности удачного промысла на последнем льду

Март — особенное время для рыбака. Природа просыпается, вода насыщается кислородом, и рыба выходит из зимней апатии в преднерестовый жор. Именно поэтому бывалые рыболовы считают этот период одним из самых добычливых в году: рыба голодна, активна и менее осторожна, чем в глухозимье.

Почему рыбаки любят первую воду

С приходом тепла талые воды несут в реки и озера кислород и корм — личинок, червей, первых насекомых. Рыба чувствует это мгновенно и начинает смещаться к берегам, в заливы, к устьям притоков и на мелководные поливы вдоль русла. Весенний день длиннее зимнего, а значит, больше времени для поиска стаи — и рыбак, который не сидит на месте, а читает водоем, как открытую книгу, всегда уходит с уловом.

Кого ловить по последнему льду

Особенности рыбалки на последнем льду в том, что лед еще толстый, но местами рыхлый, сырой и многослойный — много лунок в нем не набуришь. Поэтому тактика меняется: меньше лунок, но точнее выбор места. Лучшие водоемы — проточные реки, водохранилища и заливы.

Щука первой выходит на преднерестовую активность уже в конце февраля — начале марта. Ее ловят на жерлицы, вертикальные блесны и балансиры.

Плотва в марте собирается в косяки и активно кормится. Ловят на мормышку, безмотылку и зимнюю поплавочную удочку с прикормкой из мотыля и растительных компонентов.

Лещ и окунь смещаются на мелководье вдоль русловых бровок и держатся у устьев небольших притоков.

Особенности рыбалки на последнем льду — требуется постоянное движение: сегодня рыба стоит здесь, а завтра ее уже нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, особенностью рыбалки на последнем льду становится еще и его хрупкость и ненадежность: берите с собой обязательно самоспасатель. А лучше — не заходите далеко на застывшую акваторию, не рискуйте. Если МЧС призывает не выходить на лед — будьте послушным гражданином и помните: ни одна рыба не стоит вашей жизни или здоровья.

Безопасность прежде всего

Весенний лед коварен: сверху кажется крепким, а внутри уже рыхлый и слоистый. Несколько простых правил помогут вернуться домой с уловом, а не с переохлаждением:

избегайте мест с родниками, подводными течениями, вмороженными водорослями и скоплением старых лунок — там лед тает быстрее всего;

не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости;

держите дистанцию между рыбаками не менее 5–6 метров;

берите с собой веревку и нож или наденьте самоспасатель — на случай, если лед проломится;

при первом треске под ногами — не паникуйте, плавно разворачивайтесь и скользящими шагами возвращайтесь к берегу.

Март щедр на поклевки, но скуп на прощение ошибок. Выходите на лед с умом — и он подарит вам лучшую рыбалку сезона.

