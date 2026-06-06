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06 июня 2026 в 00:05

Приметы 6 июня — Свобориное дерево: делимся секретами на посиделках

Приметы 6 июня — Свобориное дерево Приметы 6 июня — Свобориное дерево Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В народном календаре 6 июня почитается память преподобного Симеона Столпника Дивногорца. На Руси этот день получил красивое и поэтичное название — Свобориное дерево, так в старину называли дикую розу, или шиповник. В народном сознании этот день считался точкой отсчета настоящего, полноценного лета. Именно с 6 июня, когда шиповник покрывался розовыми цветами, весна окончательно передавала свои права теплому сезону.

Погодные приметы на Свобориное дерево, 6 июня

  • Если шиповник зацвел пышно и обильно — заморозков больше точно не будет, пришло стабильное летнее тепло.

  • Идет мелкий, затяжной дождь — к большому урожаю грибов в лесах к середине лета.

  • К вечеру на горизонте сгущаются крупные темные тучи — завтра возможна сильная гроза.

Приметы о птицах, зверях и насекомых 6 июня

  • Если пчелы роятся над цветущим шиповником и кустами малины — к погожему и ясному июню.

  • Если птицы поют до позднего вечера — следующий день будет ясным, сухим и жарким.

  • Лягушки молчат и прячутся на глубине — погода скоро испортится, поднимется ветер.

Что можно и нельзя делать 6 июня Что можно и нельзя делать 6 июня Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что можно и нужно делать 6 июня

Шиповник на Руси считался священным растением, символом молодости, любви и крепкого здоровья. С ним связывали особые ритуалы. К цветущему шиповнику приходили, чтобы излить душу. Старики верили, что если рассказать кусту о своих горестях и печалях, то они быстро пройдут, а на душе наступит покой.

Девушки ранним утром подходили к цветущему кусту и аккуратно стряхивали росу с лепестков на ладони. Умывание такой шиповниковой росой, по поверьям, разглаживало кожу, дарило лицу свежесть и защищало от сглаза.

Около шиповника бабушки усаживали маленьких детей, которые часто капризничали или плохо спали, веря, что аромат цветов отгоняет от малышей ночные страхи.

Субботний день идеально подходит для отдыха в парке или саду. Прогуляйтесь и полюбуйтесь цветами. А еще можно собрать лепестки шиповника для сушки. В старину их использовали для заваривания ароматного чая, который помогал справляться с простудой зимой.

Если вы давно хотели наладить отношения с кем-то из близких, атмосфера этого дня способствует искреннему прощению.

Чего нельзя делать 6 июня

  • Ломать ветки шиповника без крайней необходимости. Тот, кто грубо обращался с деревом в его именной день, рисковал потерять удачу в личной жизни.

  • Грустить, унывать и предаваться тяжелым воспоминаниям. Свобориное дерево требует радостной встречи лета; плохое настроение сегодня могло затянуться надолго.

  • Давать деньги в долг после захода солнца. Существовало суеверие, что так можно случайно отдать из дома финансовое благополучие.

  • Оставлять жилье в беспорядке перед воскресеньем. Чистота в комнатах 6 июня символизировала готовность семьи к щедрому летнему периоду.

Какие цветы посадить в начале июня, чтобы увидеть их цветение летом? Читайте в нашей статье.

шиповник
весна
приметы
погода
сад
народные приметы
традиции
Анастасия Фомина
А. Фомина
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